С 8 марта в полис ОСАГО разрешено вносить данные по каско

Теперь, согласно указанию Центробанка, на обратной стороне полиса ОСАГО разрешено вносить данные по договору каско, сообщает Российская газета.
Раньше это было два отдельных документа, теперь их можно объединить в один, при условии, что сроки действия обоих полисов совпадают.
«В случае прекращения действия полиса ОСАГО будет прекращаться и действие полиса автокаско», - сообщает «Российская газета», опубликовавшая разъяснения по данному поводу.
При этом договор каско можно расторгнуть «досрочно», не прекращая действия полиса ОСАГО. В Указании Центробанка также говорится: «В случае досрочного прекращения договора обязательного страхования возврат страхователю части страховой премии по договору добровольного страхования производится страховщиком пропорционально сроку страхования (за исключением отказа страхователя от договора обязательного страхования, по которому к моменту отказа от него возможность страхового случая не отпала и существование страхового риска не прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай).