Льготная дальневосточная ипотека стала доступнее

Россельхозбанк приступил к выдаче льготных кредитов на приобретение жилья в регионах России, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО). Средства предоставляются в рамках реализации программы «Дальневосточная ипотека».

Ипотечный кредит с льготной ставкой от 2% предусматривает несколько целей. Так, участники программы могут приобрести на первичном рынке готовое или строящееся жилое помещение в субъектах ДФО. На вторичном рынке квартиру или жилой дом можно купить только в сельской местности. Кредитные средства можно использовать на строительство дома на земельном участке или покупку земельного участка с дальнейшим строительством на нем жилого дома по договору подряда, заключенным с подрядной организацией.Заемщиками могут стать граждане Российской Федерации, состоящие в браке, возраст которых не превышает 35 лет. В том числе кредит выдается гражданам указанного возраста, не состоящим в браке и воспитывающим несовершеннолетнего ребенка.Также программа позволяет построить индивидуальный жилой дом на земельном участке, который владелец получил в соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ о предоставлении участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности в субъектах ДФО по договору подряда. Для собственников таких земель не действуют ограничения в 35 лет.Кредит выдается на срок до 20 лет в размере от 300 тысяч до 6 млн рублей с первоначальным взносом не менее 20% от стоимости недвижимости.Получить ипотеку граждане могут в течение всего периода действия программы - до 31 декабря 2024 года. При этом выдается кредит только один раз.«Льготная ипотека – это еще один шаг в развитии дальневосточных регионов. Мы уверены, что такие кредиты позволят значительно повысить уровень жизни в этих субъектах, в том числе будут способствовать освоению и развитию сельских территорий. Общий объем выдач, запланированный Россельхозбанком на 2020 год по этой программе, более 3 млрд рублей», - отметила Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.Для погашения кредита Банком установлены ежемесячные аннуитетные платежи в течение всего срока действия кредита. Условия ипотеки включают полный или частичный досрочный возврат средств без комиссий, в том числе с использованием материнского капитала.