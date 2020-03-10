Новости

Льготная дальневосточная ипотека стала доступнее

10 марта 2020

Россельхозбанк приступил к выдаче льготных кредитов на приобретение жилья в регионах России, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО). Средства предоставляются в рамках реализации программы «Дальневосточная ипотека».



Ипотечный кредит с льготной ставкой от 2% предусматривает несколько целей. Так, участники программы могут приобрести на первичном рынке готовое или строящееся жилое помещение в субъектах ДФО. На вторичном рынке квартиру или жилой дом можно купить только в сельской местности. Кредитные средства можно использовать на строительство дома на земельном участке или покупку земельного участка с дальнейшим строительством на нем жилого дома по договору подряда, заключенным с подрядной организацией.

Заемщиками могут стать граждане Российской Федерации, состоящие в браке, возраст которых не превышает 35 лет. В том числе кредит выдается гражданам указанного возраста, не состоящим в браке и воспитывающим несовершеннолетнего ребенка.

Также программа позволяет построить индивидуальный жилой дом на земельном участке, который владелец получил в соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ о предоставлении участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности в субъектах ДФО по договору подряда. Для собственников таких земель не действуют ограничения в 35 лет.

Кредит выдается на срок до 20 лет в размере от 300 тысяч до 6 млн рублей с первоначальным взносом не менее 20% от стоимости недвижимости.

Получить ипотеку граждане могут в течение всего периода действия программы - до 31 декабря 2024 года. При этом выдается кредит только один раз.

«Льготная ипотека – это еще один шаг в развитии дальневосточных регионов. Мы уверены, что такие кредиты позволят значительно повысить уровень жизни в этих субъектах, в том числе будут способствовать освоению и развитию сельских территорий. Общий объем выдач, запланированный Россельхозбанком на 2020 год по этой программе, более 3 млрд рублей», - отметила Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

Для погашения кредита Банком установлены ежемесячные аннуитетные платежи в течение всего срока действия кредита. Условия ипотеки включают полный или частичный досрочный возврат средств без комиссий, в том числе с использованием материнского капитала.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Кризис-2020: цены на нефть обвалились до $30 за баррель
Повторения кризиса 2008 не будет – аналитики БКС Премьер
Аналитики объяснили последствия развала сделки ОПЕК+ для рубля, для нефти, для фондовых рынков
«Речь о девальвации не идёт» - аналитик Альфа-Банка
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании