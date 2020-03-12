Банк «Восточный» первым на российском рынке предложил застраховаться от коронавируса

Банк «Восточный» совместно со страховой компанией «Арсеналъ» запускает продажи уникальных страховых полисов от коронавирусной инфекции COVID-2019. Страховой продукт «АнтиКоронаВирус» разработан для страхования физических лиц на случай смерти или на случай наступления временной нетрудоспособности, возникших в результате болезни, и действует на всей территории Российской Федерации.

В период нетрудоспособности страховой полис позволит его владельцу получать от 3 до 6 тысяч рублей в день в пределах застрахованной суммы, которые он может направить в том числе и на лечение. А в случае летального исхода родственники пострадавшего от коронавируса смогут получить выплату в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Страховая премия, которую клиент оплачивает единовременно, составляет от 3 до 9 тысяч рублей. Оформить страховой полис от коронавируса можно как в отделениях, так и на сайте банка «Восточный».

«Распространение коронавируса сопровождается крайне тревожным информационным фоном, порождающим серьёзную напряжённость и обеспокоенность у граждан нашей страны. Осознавая это, мы поставили перед собой задачу - в максимально сжатые сроки предложить нашим клиентам страховой продукт от коронавируса, который позволит им минимизировать финансовые потери в случае заболевания. Банк «Восточный» первым на российском рынке сегодня предоставил своим клиентам возможность приобретения такой страховки. Уверен, что наши клиенты, оформившие страховку в отделениях или на сайте банка, смогут чувствовать себя спокойнее, понимая, что у них появилась возможность получения страхового возмещения в период нетрудоспособности при диагностировании заболевания 2019-nCoV, которое покрывает не только период лечения, но и период карантина», - отметил Вячеслав Арутюнян Председатель Правления банка «Восточный».