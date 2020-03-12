Новости

Банк «Восточный» первым на российском рынке предложил застраховаться от коронавируса

12 марта 2020

Читайте также:

Минфин отказался компенсировать убытки туроператоров от закрытия Китая
12 марта 2020
Солид Банк дарит клиентам защитную медицинскую маску
12 марта 2020

Банк «Восточный» совместно со страховой компанией «Арсеналъ» запускает продажи уникальных страховых полисов от коронавирусной инфекции COVID-2019. Страховой продукт «АнтиКоронаВирус» разработан для страхования физических лиц на случай смерти или на случай наступления временной нетрудоспособности, возникших в результате болезни, и действует на всей территории Российской Федерации.

В период нетрудоспособности страховой полис позволит его владельцу получать от 3 до 6 тысяч рублей в день в пределах застрахованной суммы, которые он может направить в том числе и на лечение. А в случае летального исхода родственники пострадавшего от коронавируса смогут получить выплату в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Страховая премия, которую клиент оплачивает единовременно, составляет от 3 до 9 тысяч рублей. Оформить страховой полис от коронавируса можно как в отделениях, так и на сайте банка «Восточный».

«Распространение коронавируса сопровождается крайне тревожным информационным фоном, порождающим серьёзную напряжённость и обеспокоенность у граждан нашей страны. Осознавая это, мы поставили перед собой задачу - в максимально сжатые сроки предложить нашим клиентам страховой продукт от коронавируса, который позволит им минимизировать финансовые потери в случае заболевания. Банк «Восточный» первым на российском рынке сегодня предоставил своим клиентам возможность приобретения такой страховки. Уверен, что наши клиенты, оформившие страховку в отделениях или на сайте банка, смогут чувствовать себя спокойнее, понимая, что у них появилась возможность получения страхового возмещения в период нетрудоспособности при диагностировании заболевания 2019-nCoV, которое покрывает не только период лечения, но и период карантина», - отметил Вячеслав Арутюнян Председатель Правления банка «Восточный».


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (174)


Реклама на сайте

Кризис-2020: цены на нефть обвалились до $30 за баррель
Коронавирус добрался до банков
Два сценария развития «вирусного» кризиса - прогноз ЦБ
Обвал не обнуляется. Российский рынок продолжил падение
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании