Держателям бесконтактных карт Мир от Примсоцбанка доступна скидка на проезд в городском транспорте Владивостока

Держатели бесконтактных карт «Мир» Примсоцбанка с 1 марта до 30 июня 2020 года смогут ездить в наземном городском транспорте Владивостока со скидкой. Сэкономить на проезде жители и гости города могут в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, а также в коммерческом общественном транспорте (маршрутках), оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт.

Расплачиваясь картой в одно касание, держатель карты «Мир» получит скидку за проезд в размере 5 рублей. Достаточно на несколько секунд приложить бесконтактную карту «Мир» к терминалу, чтобы сумма разовой поездки списалась с карты сразу со скидкой. Со скидкой по национальной платежной карте также можно проехать на фуникулере (Перевозчик — ОАО «Электрический транспорт»).

Помимо Владивостока, скидки на проезд действуют в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области, Новосибирске, Омске и Кемерово. С полными условиями акции можно ознакомиться на сайте .

Участие в акции могут принять держатели всех видов карт «Мир» от Примсоцбанка, в том числе пенсионных карт и социальной карты «Приморец».

Ознакомиться с ассортиментом банковских карт можно на сайте банка или при личном обращении в один из офисов. Действующие клиенты банка могут заказать карту в интернет-банке или мобильном приложении «Примсоц Л@йн» Подробности по телефону: 8(800)200-42-02.