850 тыс. рублей потерял иркутский менеджер при покупке криптовалюты

Пятеро жителей Иркутской области лишились более миллиона рублей при совершении сделок в сети Интернет. Пострадавшие пытались приобрести криптовалюту, снегоход, трактор, игровую приставку и часы.

Наибольшую сумму мошенникам перечислил 38-летний менеджер из Иркутска. На одном из сайтов он нашел объявление о продаже криптовалюты. Договорившись в мессенджере с «продавцом» электронных денег, он перевел ему 850 тысяч рублей, но валюту так и не получил.

Как установили полицейские, аферисты похожим способом, получив предоплату за несуществующий товар, в тот же день обманули пенсионера из Усть-Кута, пытавшегося купить снегоход, жителя Хужира, который перевел задаток за трактор автору объявления на «Авито», жительницу Усть-Илимска, на том же сайте пытавшуюся купить игровую приставку, а также иркутянку, заказавшую часы на «Юле».

По указанным фактам полицейскими проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовных дел. , сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.