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850 тыс. рублей потерял иркутский менеджер при покупке криптовалюты

12 марта 2020

Пятеро жителей Иркутской области  лишились более миллиона рублей при совершении сделок в сети Интернет. Пострадавшие пытались приобрести криптовалюту, снегоход, трактор, игровую приставку и часы.

Наибольшую сумму мошенникам перечислил 38-летний менеджер из Иркутска. На одном из сайтов он нашел объявление о продаже криптовалюты. Договорившись в мессенджере с «продавцом» электронных денег, он перевел ему 850 тысяч рублей, но валюту так и не получил.

 Как установили полицейские, аферисты похожим способом, получив предоплату за несуществующий товар, в тот же день обманули пенсионера из Усть-Кута, пытавшегося купить снегоход, жителя Хужира, который перевел задаток за трактор автору объявления на «Авито», жительницу Усть-Илимска, на том же сайте пытавшуюся купить игровую приставку, а также иркутянку, заказавшую часы на «Юле».

По указанным фактам полицейскими проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовных дел. , сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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