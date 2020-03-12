За день мошенники обманули пятерых жителей Приангарья, покупавших товары через интернет

Суммарно они лишились более миллиона рублей. Пострадавшие пытались приобрести снегоход, трактор, криптовалюту, игровую приставку и часы, сообщают в областном отделении МВД.

Так, наибольшую сумму мошенникам перечислил 38-летний менеджер из Иркутска. На одном из сайтов он нашел объявление о продаже криптовалюты. Договорившись в мессенджере с «продавцом» валюты, он перевел ему 850 тысяч рублей, но койны так и не получил.

В тот же день обманули пенсионера из Усть-Кута, пытавшегося купить снегоход, жителя Хужира, который перевел задаток за трактор автору объявления на «Авито», жительницу Усть-Илимска, на том же сайте пытавшуюся купить игровую приставку, а также иркутянку, заказавшую часы на «Юле».