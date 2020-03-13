Процентная ставка по льготным ипотечным кредитам для бюджетников Иркутской области снизилась до 5,15%

Приобрести жильё с помощью льготных ипотечных жилищных кредитов в 2020 году смогут 50 работников государственных и муниципальных учреждений Иркутской области. Направленную на эту программу реализует Правительство региона. В 2020 году в областном бюджете на эти цели предусмотрено 10 млн рублей.

По условиям программы средства льготных ипотечных кредитов должны быть направлены на приобретение или строительство жилья на первичном рынке на территории Иркутской области. Процентная ставка в марте 2020 года составляет от 5,15%. Её расчет производится исходя из размера первоначального взноса.

В 2019 году работникам государственных и муниципальных учреждений было предоставлено 47 льготных ипотечных жилищных кредитов. Общая площадь приобретённого ими жилья составила 2,2 тыс. кв. м.

Получить информацию о льготной региональной программе можно в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области по телефону 707-267, а также в офисе ПАО Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» по адресу: Иркутск, ул. Киевская, д. 9-А, телефон: 8 (3952) 500-354, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.