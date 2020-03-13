Госдума приняла в первом чтении законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО

Законопроект предполагает введение индивидуальных тарифов ОСАГО, сообщают в пресс-службе информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

Член комитета Госдумы по финансовому рынку Алексей Изотов в своем выступлении отметил, что законопроект разработан в рамках поручений президента по повышению безопасности дорожного движения. «Реформа стартовала в 2019 году. Тогда был расширен базовый коридор. Нас естественно беспокоило, приведет ли это к повышению тарифов ОСАГО. Однако в 2019 году средняя стоимость для всех автомобилей снизилась на 5,3%, а для легковых – на 5,7%».

При этом, по мнению депутата, сама система ОСАГО ещё не стала индивидуальной. «Сегодня страховщики в рамках коридора назначают единый базовый тариф для субъекта в целом, а не индивидуально для каждого автомобилиста. В результате благонадежные автовладельцы вынуждены переплачивать за постоянных нарушителей. Тогда как за нарушения ПДД страховые компании не могут повысить максимальный тариф. Мы хотим это изменить, дифференцировать тарифы в зависимости от поведения на дороге. Этот законопроект долгожданный для многих. В первую очередь, для аккуратных водителей».

По словам Изотова, помимо грубых нарушений ПДД, проект закона предполагает, что при установлении предельных размеров ставок будет учитываться вид собственника и цель использования автомобиля: «это может быть предпринимательская деятельность, или работа оперативных служб.

Все это влияет на потенциальную аварийность». Юридические лица получат право заключать особый договор, учитывающий не только сезонность использования автомобиля, но и количество допущенных к управлению лиц.

На вопрос о том, в чью пользу принимается законопроект – граждан, или страховых компаний – депутат напомнил, что с 2016 года происходит постепенное снижение средней премии ОСАГО, и к настоящему времени полисы ОСАГО в совокупности подешевели на 13%. Только в 2019 году средняя стоимость для всех автомобилей снизилась на 5,3%. При этом страховые выплаты, напротив, выросли: с 150 млрд рублей в 2018 г. до 158 млрд рублей в 2019 г.

«Рынок ОСАГО не слишком рентабелен, он находится на грани маржинальности. Что касается тарифов, то сейчас сложились справедливые цены. Поэтому говорить о том, что закон разрабатывался в интересах страховщиков - неправильно».

Законопроект о внесении изменений в тарифную политику ОСАГО планируется окончательно принять в 2020 году. Напомним, первый этап реформы начался в 2019 году. Первыми шагами стали расширение тарифного коридора, увеличение возрастных градаций водителей, изменения в систему расчета скидок бонус-малус.