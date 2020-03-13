Анастасия Буркова назначена заместителем председателя правления Азиатско-Тихоокеанского Банка

Кандидатура Анастасии Юрьевны Бурковой, ранее занимавшей должность полномочного представителя Председателя Правления, была согласована Банком России.

На новой должности Анастасия будет курировать региональную сеть АТБ, работу с проблемной задолженностью, юридический блок, а также административно-хозяйственную деятельность Банка. Перед Анастасией также стоит задача по дальнейшему развитию региональной сети АТБ в 19 регионах присутствия. Она будет работать в московском офисе Азиатско-Тихоокеанского Банка.

Анастасия обладает более чем 20-летним опытом работы в финансовых структурах, включая один из крупнейших мировых банков BNP Paribas, международных юридических компаниях White & Case и Baker McKenzie, а также в Банке России.

«Анастасия – это сверхрезультативный управленец, работающий на развитие бизнеса и Банка в целом. Профессионализм, накопленный годами добросовестной и эффективной работы, её энергия и энергетика, делают Анастасию ключевой фигурой нашего Банка», - прокомментировал назначение Председатель Правления АТБ Сергей Аврамов.

«Я приложу все усилия для дальнейшего укрепления наших позиций на рынке розничных и корпоративных банковских услуг», - отмечает Анастасия Буркова.

Анастасия выпускник МГЮА и Лондонской школы экономики и политики, кандидат юридических наук.