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Банк ВТБ расширяет сотрудничество с ГТЛК

13 марта 2020

Банк ВТБ выдал компании Группы ГТЛК банковскую гарантию возврата возмещения НДС на сумму свыше 22,3 млрд рублей. Гарантия предоставлена в рамках ранее заключенного генерального соглашения о выдаче банковских гарантий по поручению дочерней организации ООО «Государственная транспортная лизинговая компания −1520» (ГТЛК).

Гарантия возврата возмещения НДС обеспечивает обязательства налогоплательщика по возврату в бюджет излишне полученных им или зачтенных ему сумм в случае решения о полном или частичном возмещении налога. Гарантия позволяет сократить срок возмещения с 72 до 7 рабочих дней.

Начальник управления документарного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ Константин Савельев прокомментировал: «Реализуя проект по выдаче гарантии возмещения НДС для ГТЛК, мы ставили перед собой цель помочь компании за короткий срок вернуть средства для возможности их дальнейшего использования в текущей финансово-хозяйственной деятельности».

Справка

ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» — крупнейшая лизинговая компания России. Предоставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, энергоэффективный пассажирский транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры РФ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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