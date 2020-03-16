В Бурятии зафиксирован первый случай коронавируса - МК в Бурятии

По неофициальным данным, 15 марта, в Улан-Удэ был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. О личности заболевшего пока ничего неизвестно. Также инсайдеры уточнили, что 36 человек, контактировавших с больным, якобы переведены на карантин, в Минздраве РБ прошла экстренная планерка по этому поводу, сообщает МК Байкал.
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14 марта на сайте Минздрава РБ появилось обращение Главного государственного санитарного врача РБ, руководителя республиканского Управления Роспотребнадзора Сергея Ханхареева. Он заявил, что в Бурятии проводится полный комплекс мероприятий, необходимых для предупреждения завоза и распространения заболевания на территории республики.
- Мы убедительно просим граждан при возвращении из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран сразу же обращаться на «горячую линию» по телефону 8 (3012) 37 95 32, организованную при Министерстве здравоохранения РБ, - отметил главный санитарный врач.
16 марта Минздрав Бурятии опроверг информацию о появлении коронавируса в республике.
Количество заболевших коронавирусом в России составляет 66 человек. В Иркутске пока официальных случаев заражения COVID-19 не обнаружено.