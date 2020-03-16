В Бурятии зафиксирован первый случай коронавируса - МК в Бурятии

По неофициальным данным, 15 марта, в Улан-Удэ был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. О личности заболевшего пока ничего неизвестно. Также инсайдеры уточнили, что 36 человек, контактировавших с больным, якобы переведены на карантин, в Минздраве РБ прошла экстренная планерка по этому поводу, сообщает МК Байкал.

14 марта на сайте Минздрава РБ появилось обращение Главного государственного санитарного врача РБ, руководителя республиканского Управления Роспотребнадзора Сергея Ханхареева. Он заявил, что в Бурятии проводится полный комплекс мероприятий, необходимых для предупреждения завоза и распространения заболевания на территории республики.

- Мы убедительно просим граждан при возвращении из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран сразу же обращаться на «горячую линию» по телефону 8 (3012) 37 95 32, организованную при Министерстве здравоохранения РБ, - отметил главный санитарный врач.

16 марта Минздрав Бурятии опроверг информацию о появлении коронавируса в республике.

Количество заболевших коронавирусом в России составляет 66 человек. В Иркутске пока официальных случаев заражения COVID-19 не обнаружено.