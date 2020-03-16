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Минздрав Бурятии опроверг информацию о появлении коронавируса в республике

16 марта 2020

Минздрав Бурятии опровергает информацию о появлении в республике первого подтвержденного случая коронавирусной инфекции, которая накануне появилась в мессенджерах, социальных сетях и информационных агентствах.

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"Минздрав Бурятии продолжает работу по обеспечению готовности медицинских организаций к оказанию медицинской помощи при выявлении коронавирусной инфекции. Организована круглосуточная «горячая линия» для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", - говорится в официальном сообщении ведомства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Минздрав Бурятии опроверг информацию о появлении коронавируса в республике
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