Минздрав Бурятии опроверг информацию о появлении коронавируса в республике

Минздрав Бурятии опровергает информацию о появлении в республике первого подтвержденного случая коронавирусной инфекции, которая накануне появилась в мессенджерах, социальных сетях и информационных агентствах.

"Минздрав Бурятии продолжает работу по обеспечению готовности медицинских организаций к оказанию медицинской помощи при выявлении коронавирусной инфекции. Организована круглосуточная «горячая линия» для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", - говорится в официальном сообщении ведомства.