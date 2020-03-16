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«Иркутскэнергосбыт» для предупреждения распространения коронавируса приостанавливает работу офисов

16 марта 2020

Офисы будут закрыты с 17 по 31 марта, сообщают в пресс-службе компании.

Напоминаем, что для жителей Иркутской области работают заочные сервисы обслуживания: личный кабинет на сайте компании

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Кроме того, всю необходимую информацию можно получить в официальных аккаунтах компании в социальных сетях: Вконтакте, Фейсбук, Одноклассники и Инстаграм.

На страницах аккаунта Свет 38 во Вконтакте, Фейсбуке, Одноклассниках и Инстаграме предоставляется информация о плановых и аварийных отключениях электрической энергии:   

Продолжит работу единый информационно-справочный центр компании: 8-800-100-9-777 (работает круглосуточно, звонок бесплатный). 

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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