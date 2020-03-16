«Иркутскэнергосбыт» для предупреждения распространения коронавируса приостанавливает работу офисов

Офисы будут закрыты с 17 по 31 марта, сообщают в пресс-службе компании.

Напоминаем, что для жителей Иркутской области работают заочные сервисы обслуживания: личный кабинет на сайте компании.

Кроме того, всю необходимую информацию можно получить в официальных аккаунтах компании в социальных сетях: Вконтакте, Фейсбук, Одноклассники и Инстаграм.

На страницах аккаунта Свет 38 во Вконтакте, Фейсбуке, Одноклассниках и Инстаграме предоставляется информация о плановых и аварийных отключениях электрической энергии:

Продолжит работу единый информационно-справочный центр компании: 8-800-100-9-777 (работает круглосуточно, звонок бесплатный).