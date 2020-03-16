Коронавирус.НЕТ: Страховая компания предложила страховку на случай выявления коронавируса CoVID-2019

«АльфаСтрахование» запустила программу «Коронавирус.НЕТ» на случай выявления новых вирусных инфекций группы коронавирусов, включая известный CoVID-2019.

Стоимость полиса составляет от 2 до 10 тыс. руб., страховая сумма – 1 млн руб. Страховая защита по программе распространяется на заболевание, впервые диагностированное в течение действия договора. При подтверждении диагноза компенсация составит 20, 50 или 100 тыс. руб. в зависимости от выбранного варианта программы. 1 млн руб. выплачивается при смертельном исходе протекания болезни или лечения. Срок действия полиса – один год.

Новая программа уже доступна в офисах продаж и у агентов компании по всей России. Приобрести полис могут люди в возрасте 18-60 лет.

«Страховая защита от коронавируса – своевременное решение, созданное с заботой о клиентах компании. В непростой для всего мира эпидемиологической ситуации дополнительная защита для себя и близких необходима для спокойствия и уверенности. Уже сегодня купить такой полис можно в офисах «АльфаСтрахование» по всей России, оформление занимает несколько минут. В ближайшее время также будут доступны варианты страховой защиты для детей от 7 до 18 лет», – говорит Денис Титов, директор департамента страхования имущества физлиц.