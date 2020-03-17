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В Иркутской области более 10 тысяч человек остались без света

17 марта 2020

Из-за усиления ветра, достигавшего  22 м/с, произошли отключения электроэнергии во многих районах Иркутской области. В основном,  причиной отключений  из-за перехлёста проводов и короткого замыкания становилось срабатывание предохранителей на высоковольтных линиях и  разрушение коммутационного оборудования на линиях 0,4 Кв, сообщает пресс-служба ОГУЭП «Облкоммунэнерго».

На сетях компани под отключение попало более 10 тысяч человек и множество социально-значимых объектов в Тайшетском, Нижнеудинском,  Жигаловском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском районах. 

В Усть-Куте  без электроснабжения остались порядка 3 тыс. человек в разных районах города. Компания сообщает,  что ремонтные работы проводятся и закончатся до конца дня.  В Жигалово без электричества оставалось порядка 3 тыс. человек. В Казаченско-Ленском районе без электричества остаются 750 человек, проводятся ремонтные работы.

В Нижнеудинском районе вышла из строя линия Замзор-Первомайский.  В Замзоре электроснабжение восстановлено, ведутся работы по подключению поселка Первомайский, без электричества остаются 100 человек. В самом Нижнеудинске под отключение попало 420 абонентов. Сорванная ветром кровля дома повредила линию, идущую к одной из подстанций.  

В Тайшете вышла из строя одна подстанция, без электроснабжения оказалось 40 абонентов, восстановительные работы должны завершиться во второй половине дня. В Тайшетском районе без электричества  остаются порядка 500 жителей поселка Николаевка и около 2 тысяч жителей поселка Шиткино. Тут ожидается восстановление электроснабжения на вышестоящих линиях сторонних сетевых организаций.

Всего на сетях ОГУЭП «Облкоммунэнерго» работает 13 аварийно-восстановительных бригад, 25 человек и 10 единиц автотехники.  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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