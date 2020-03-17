Райффайзенбанк открыл первый эскроу-счёт в Анапе

Райффайзенбанк будет вести сделки по продажам квартир на раннем этапе строительства компании «Славянский дом» в Анапе с использованием эскроу-финансирования.

Эскроу — специальный счет в банке для проведения сделок между продавцом и покупателем. Приобретая квартиру в строящемся доме по условиям договора об участии в долевом строительстве, покупатель переводит деньги не на счёт застройщика, а на эскроу-счет в банк. В этом случае банк выступает посредником и гарантом соблюдения условия договора для обеих сторон сделки.

«Счёт эскроу нивелирует для клиентов риск банкротства застройщика и позволяет чувствовать себя уверенно, приобретая недвижимость на первичном рынке. Если дом вдруг не сдадут, покупатель сможет вернуть свои деньги в полном объеме», — рассказал управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

«Открытие первого эскроу-счёта для нас — это, безусловно, новый и полезный опыт, который стимулирует вести строительство быстро и заканчивать его точно в срок», — поделился Сергей Лескин, заместитель генерального директора компании «Славянский дом».

Райффайзенбанк активно развивает партнёрскую сеть и планирует расширять использование инструментов эскроу-финансирования, чтобы как можно больше клиентов приобретали своё жильё легко, просто и безопасно.