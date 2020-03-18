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ПСБ запустил акцию по бесплатному обслуживанию кредитных карт Mastercard

18 марта 2020

ПСБ предложил бесплатное обслуживание по новым кредитным картам Mastercard в течение первого года использования. Льготные условия распространяются на наиболее популярные карты «Двойной кэшбэк», «100+» и «Платинум» при условии совершения покупок в первый месяц на сумму от 1000 рублей. Оформить карту по акции можно до 11 января 2021 года.

«Линейка кредитных карт ПСБ включает карты с кэшбэком до 11%, карты с возобновляемым льготным периодом свыше 100 дней, а также с повышенным кредитным лимитом. Отмена комиссии за обслуживание по этим картам обеспечит доступность этого продукта банка для большего числа клиентов», – говорит Андрей Точеный, директор департамента кредитования ПСБ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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