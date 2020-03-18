Иркутские таможенники прошли антикоррупционное тестирование

Иркутские таможенники прошли тестирование, направленное на определение уровня знаний антикоррупционного законодательства, а также готовность противостоять попыткам склонения к коррупционным проявлениям и к коррупционным преступлениям в таможенной среде, сообщают в пресс-службе ведомства.

Заместитель начальника таможни Анастасия Таюрская пояснила, что организация данного тестирования среди должностных лиц таможни является одной из мер профилактического характера. Тестирование позволяет определить уровень знаний законодательной, нормативно-правовой базы по вопросам противодействия коррупции, осознание и владение которой, в свою очередь, приводит к пониманию «невыгодности» коррупционного поведения и неотвратимости наказания за совершение коррупционных деяний.

Тестирование состоялось в рамках очередной тематической встречи с участием представителя Байкало-Ангарской прокуратуры. Также на встрече были обсуждены конкретные меры, направленные на противодействие коррупции и новеллы антикоррупционного законодательства.