Топ самых резонансных тем 2020 года по мнению россиян

Согласно опросу ВЦИОМ, к середине марта самыми резонансными событиями стали распространение коронавируса и голосование по внесению изменений в Конституцию.

В марте 2020 года наибольшее внимание россиян приковано к коронавирусу — заболеванию, которое началось в Китае (20%). Интерес к нему вырос на 2 п.п. по сравнению с последней неделей февраля. В начале февраля 59% россиян, знающих о вирусе, опасались заболеть или заболевания их близких.

Вторым по упоминаемости россиянами событием является предстоящее голосование по внесению изменений в Конституцию и обсуждение возможных поправок (11%), которое состоится 22 апреля 2020 года. По данным на 11 марта, принять в нем участие собирались две трети россиян (69%).

Россиян интересуют вопросы, касающиеся внешней политики. С конца февраля усилился интерес к отношениям России с Турцией и переговорам Владимира Путина и Реджепа Эрдогана (5%, +4 п.п.).

На пятом и шестом местах в «народном рейтинге» находится сирийский конфликт: россияне интересуются нападением Турции на Сирию (3%) и военными действиями в Сирии (3%).

Масленичная неделя прошла, но в воспоминаниях россиян еще осталась — запомнилась она 2% наших соотечественников. Причиной ее празднования каждый второй россиянин считает нашу культуру и традиции (52%).