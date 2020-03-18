8 млрд рублей потратят на дороги в Иркутской области в 2020 году

Всего в этом году планируется ввести в эксплуатацию 300 км дорог. Об этом сообщил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев во время оглашения ежегодного послания.

Он поручил областному Правительству до 30 ноября разработать программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, улучшения транспортного обслуживания населения. В этот же срок необходимо найти эффективный способ избавления Иркутска от пробок.

- Я поручаю проработать вариант строительства Южного обхода Иркутска. Этот проект поможет разгрузить микрорайон Синюшина Гора и облегчить проезд в Иркутск жителям посёлка Марково, города Шелехова и посёлков Шелеховского района, - сказал Игорь Кобзев.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области сообщил, что принято решение о передаче участка федеральной трассы «Вилюй», проходящей через Братск, на федеральное обслуживание.