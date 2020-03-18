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Минспорта Приангарья рекомендует отменить проведение спортивных мероприятий

18 марта 2020

Министерство спорта Иркутской области рекомендует отменить проведение на территории региона физкультурных и спортивных мероприятий в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Такие рекомендации даны подведомственным министерству спорта учреждениям, региональным спортивным федерациям, органам местного самоуправления, руководителям спортивных комплексов и иных физкультурно-спортивных организаций. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра спорта области Илья Резник.

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- В министерстве спорта проведено совещание с директорами подведомственных учреждений, на котором доведена информация о необходимости принятия мер по предупреждению распространения коронавируса, об ограничении выездов спортсменов на соревнования в другие регионы. Уже подготовлен соответствующий приказ министерства, - рассказал Илья Резник.

Он также отметил, что ранее было перенесено проведение матчей группы А чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд, международного фестиваля танцевального спорта «Байкал-данс», отменен Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди студентов вузов и другие соревнования.  

- На сегодня пока не отменяется тренировочный процесс, но в любом случае меры предосторожности необходимо соблюдать во всех спортивных школах, а также необходимо обеспечить проведение в полном объеме санитарно-гигиенических мероприятий. Кроме того, планируется ввести ограничения для свободного посещения областных объектов спорта, - подчеркнул Илья Резник.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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