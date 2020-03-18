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Руслан Болотов назвал основные направления работы администрации Иркутска

18 марта 2020

Вице-мэр Иркутска Руслан Болотов провел рабочее совещание с руководителями структурных подразделений администрации Иркутска с участием председателя городской Думы Дмитрия Ружникова. Он отметил, что работа администрации муниципалитета должна вестись в тесном сотрудничестве с правительством Иркутской области.

– Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев озвучил основные направления развития Иркутской области. Наша задача выстроить работу муниципалитета согласно заданным векторам. Особое внимание будем уделять ремонту и строительству новых дорог. Нам необходимо пересмотреть схему транспортной сети областного центра, особенно, что касается его центральной части. Кроме этого, следует продолжать активное строительство школ, детских садов, спортивных объектов. Будем решать социальные вопросы! Город должен быть более удобным для жизни иркутян, – подчеркнул Руслан Болотов.

Вице-мэр поручил руководителям структурных подразделений проанализировать все имеющиеся программы. Также, в случае необходимости, подготовить предложения по их корректировке в соответствии с поручениями, озвученными в послании врио губернатора Игоря Кобзева.

Напомним, Руслан Болотов назначен на должность вице-мэра города Иркутска 17 марта 2020 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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