Постпраздничный недельный чек россиян составил 554 рубля

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, за неделю он сократился на 5 рублей 20 копеек (0,9%).

На минувшей неделе, с 9 по 15 марта, средний чек начал сокращаться.

Так, недельный средний чек потерял 5 рублей 20 копеек относительно значений 10-й недели и остановился на отметке в 554 рубля. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек, наоборот, продемонстрировал рост (1,4% или 7 рублей 80 копеек).

Если сопоставить текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем за последние 12 месяцев, то средний чек на 11-й неделе оказался выше на 5 рублей 80 копеек или 1,1%.

Небольшое сокращение чека связано с постпраздничным эффектом потребления, которое понемногу возвращается в норму. Кроме того, чек начал расти против прошлого года, что может говорить об эффекте продуктовых закупок из-за вируса, пусть пока и слабом. Полноценно оценить ситуацию мы сможем на 12-й неделе.