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В Иркутской области в 2020 году планируется благоустроить 192 двора и 101 общественное пространство

19 марта 2020

В программе формирования современной городской среды, которая входит в национальный проект «Жильё и городская среда», в Иркутской области в 2020 году участвует 76 муниципальных образований. Об этом заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в ежегодном послании.



– Это больше, чем было в 2019-м году, когда её участниками стали 69 муниципалитетов, – сказал Игорь Кобзев.

В текущем году муниципалитеты за счёт средств областного и федерального бюджетов получат 1 миллиард 174 млн рублей, в том числе 225 млн рублей – из областного бюджета.

Все 76 соглашений на предоставление субсидий заключены в системе «Электронный бюджет». В муниципальных образованиях выполняются конкурсные процедуры по привлечению подрядных организаций. Разработаны графики реализации мероприятий проекта.

Благоприятная городская среда должна быть создана в максимальном числе муниципальных образований до конца 2021 года.

Особое внимание, по поручению врио губернатора, следует уделить благоустройству мест, связанных с празднованием 75-летия Победы. В правительстве уже действует рабочая группа, которая разрабатывает механизм предоставления мер поддержки. В рамках этих мероприятий предполагаются дополнительные средства в размере 84 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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