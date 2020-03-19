Воздушный долгострой, или хроника нового иркутского аэропорта

Мысль о том, что Иркутску нужен новый аэропорт и лучше всего – за пределами города, муссируется уже несколько десятилетий. Практически каждый губернатор области предпринимал попытки построить его на новом месте, причём это место каждый раз реально было новым: например, Борис Говорин предлагал район посёлка Усть-Ордынский, Александр Тишанин - между Иркутском и Ангарском, а Игорь Есиповский - окрестности деревни Поздняково. Хронику того, как развивались события вокруг воздушного долгостроя, собрал портал SIA.RU.

С особой силой о необходимости перенести аэропорт из Иркутска в его окрестности заговорили в 2006 году - после катастрофы аэробуса А-310, в которой погибли 124 человека. Вопрос о строительстве нового аэропорта тогда даже задавали на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. «В вашем регионе нужно думать над новым аэропортом, – сказал он. – Нельзя экономить на безопасности наших граждан, да и развивать инфраструктуру тоже нужно».

2006. Александр Тишанин: «Аэропорт Иркутска уберут из города»

При Александре Тишанине, который был главой региона с сентября 2005 по апрель 2008 года, одним из мест для строительства воздушной гавани выбрали район 56 километра Иркутского тракта, вблизи посёлка Стеклянка (Ангарский городской округ).

После авиакатастрофы, в том же, 2006 году, по информации «Коммерсанта», Тишанин даже договорился о строительстве нового аэропорта с тогдашним министром транспорта РФ Игорем Левитиным. Постройку взлетно-посадочной полосы обещали оплатить из федерального бюджета, инфраструктуру аэропорта – из областного, а к строительству самого терминала планировали привлечь частных инвесторов. Проект аэропорта получил название «Иркутск-Новый».

2008. Игорь Есиповский: «Нехватки финансовых средств на строительство нового аэропорта не будет»

Губернатор Иркутской области Игорь Есиповский, который занимал пост главы региона с апреля 2008-го по май 2009-го, продолжил активно «возводить» воздушную гавань Приангарья. Правда, место под неё решили выбрать другое, поближе к областному центру – в 24 километрах от города, возле населенного пункта Поздняково.

Есиповский неоднократно заявлял, что, несмотря на экономически нестабильную ситуацию (в 2008 году грянул мировой экономический кризис), строительство нового иркутского аэропорта будет приоритетным направлением развития транспортной инфраструктуры области в ближайшие годы. Более того, в сентябре 2008 года областное правительство и Минтранс РФ подписали Меморандум о строительстве нового аэропорта. Губернатор твёрдо обещал, что нехватки финансовых средств на строительство аэропорта «Иркутск-Новый» не будет. Стоимость объекта тогда оценивалась в 40 миллиардов рублей. По словам главы Минтранса Игоря Левитина, в период с 2010 по 2015 год из федерального бюджета на проект «Поздняково» было предусмотрено около 16 млрд руб. А по информации источника из областного правительства, с 2006 по 2008 годы на проект затратили 80 млн руб. из областного бюджета и 400 млн – из федерального.

Кстати, планировалось, что объем перевозок нового авиаузла составит ни много ни мало около 7 миллионов человек в год, и он станет авиационным хабом. В проекте аэропорта было даже предусмотрено строительство железной дороги до Иркутска – как одно из обязательных условий для того, чтобы получить статус хаба.

2009. Дмитрий Мезенцев: «Строительство аэропорта «Иркутск-Новый» начнется в 2010 году»

При Дмитрии Мезенцеве, а он занимал кресло губернатора Иркутской области с мая 2009-го по май 2012 года, вопрос строительства аэропорта тоже не снимался с повестки. Работы над проектом продолжались и на них продолжали выделять деньги из федерального бюджета. По сообщениям СМИ - в размере 500 млн руб.

В октябре 2009 года на встрече с главой Минтранса РФ Игорем Левитиным были озвучены сроки начала строительства – 2010 год. Назывались и сроки ввода объекта в строй – 2015-2016 годы. Однако в 2010 году федеральный чиновник признал, что всё откладывается на неопределенный срок «из-за отсутствия инвесторов». Были сложности и с площадкой под строительство - против Поздняково возражало ФГУ «Главгосэкспертиза», которое несколько раз отклоняло проект строительства в этом месте. Тем не менее, сообщалось, что Мезенцев подписал постановление о резервировании 6,962 млн кв м под будущие воздушные ворота Иркутской области именно в Поздняково.

2014. Сергей Ерощенко: «К реализации нового проекта иркутского аэропорта приступят весной 2015 года»

Не забыл о строительстве нового аэропорта и Сергей Ерощенко, возглавлявший область с мая 2012 по май 2015. По его убеждению, на реализацию проекта требовалось около трех-четырех лет. В полную силу к нему должны были приступить после передачи 100% акций аэропорта в собственность правительства Иркутской области – весной 2015 года. Для его реализации, в соответствии с указом президента Владимира Путина, нужно было найти инвесторов, и по заявлению Ерощенко, сделанному в 2014 году, некоторые из них уже нашлись: Роснефть, Ростех и Внешэкономбанк. Они же должны были стать основными акционерами нового аэропорта. Кроме этого, руководству региона мечтало привлечь к реализации проекта крупные мировые бренды, например, китайскую компанию Alibaba Group.

Новый детальный проект будущего аэропорта разработала корейская компания «Incheon». Строительство гавани оценивалось уже в 20 миллиардов рублей, при этом посадочную полосу планировали перенести ближе к Байкалу. Ерощенко считал, что это поспособствует более массовому развитию туризма на всех прибайкальских территориях.

2018. Сергей Левченко: «Участников ЧМ по хоккею с мячом в 2020 году будет принимать новый терминал»

Активно к ликвидации воздушного долгостроя приступил и Сергей Левченко, который был губернатором области с октября 2015 года по декабрь 2019-го. Перво-наперво он отказался от идеи строительства нового воздушного порта на месте старого с разворотом взлетно-посадочной полосы, и решил выбрать новый проект аэропорта из шести вариантов! На строительство одного из них он отводил не менее пяти лет. Правда, мы так и не узнали, какого именно, и где – глава области опасался, что как только место станет известно, там скупят все небольшие земельные участки, чтобы потом втридорога продать государству.

Тем не менее, 20 августа 2018 на территории иркутского международного аэропорта – в рамках его реконструкции – Левченко собственноручно заложил первый камень нового аэротерминала, который должен был совместить международные и внутренние авиалинии. При этом он выразил надежду, что участников Чемпионата мира по хоккею с мячом в 2020 году будут принимать уже в новом терминале. Увы, надеждам бывшего губернатора, сбыться было не суждено.

Тогда же Левченко пообещал журналистам, что работа над идеей строительства аэропорта за чертой Иркутска будет продолжена.

2020. Игорь Кобзев: «До конца 2020 года надо найти инвестора и площадку для строительства нового аэропорта»

И судя по всему, работа над идеей новой воздушной гавани Приангарья не просто продолжится. Она опять, как сейчас говорят, обнулится.

По поручению, которое 18 марта дал правительству региона врио губернатора Игорь Кобзев на оглашении послания об основных направлениях госполитики на 2020 год в Иркутской области, до 1 октября этого года региональные чиновники должны организовать разработку областной программы строительства нового аэропорта. А до конца года Кобзев поставил перед ними задачу организовать выборы инвестора для строительства нового аэропорта и аэровокзального комплекса с проведением конкурсных процедур. При этом до 30 ноября правительство должно проанализировать предложения по выбору площадки для нового авиаузла. Как говорится, никогда такого не было, и вот опять.