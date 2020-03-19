В Иркутске нужно продать 2 квартиры, чтобы купить таунхаус

Около 25% россиян хотели бы жить за городом или в сельской местности. При этом хорошая экология или наличие парка важны для 39% россиян при выборе жилья, следует из результатов опроса Авито Недвижимости.

Таунхаус – это вариант малоэтажного жилого дома или здания на несколько многоуровневых квартир, расположенный в черте города или ближайшем пригороде. В целом по стране спрос на них увеличился на 37% за год.

Иркутск стал шестым по стоимости таунхаусов среди 25 крупнейших российских городов – средняя цена такого объекта недвижимости здесь составляет 8,8 млн рублей. На эту сумму в Иркутске можно приобрести 2 трехкомнатные квартиры, при среднем метраже в 120 кв.м.

Среди 25 крупнейших городов, которые рассматривались в рамках исследования, дороже всего таунхаусы продаются в Москве, Архангельске и Владивостоке. В столице такое жилье обойдется в среднем в 19 млн рублей, что по стоимости примерно равно одной трехкомнатной квартире.

В Архангельске таунхаусы более чем в 1,5 раза дешевле, чем в столице и стоят 13 млн рублей, что эквивалентно по цене почти 4-м трехкомнатным квартирам в городе. Во Владивостоке, который занимает третье место в рейтинге городов с самыми дорогими таунхаусами, такое жилье стоит 10,8 млн рублей, что эквивалентно 1,5 трехкомнатным квартирам.

По доступности таунхаусов первое место занимает Ростов-на-Дону. В этом городе приобрести такой вид недвижимости можно за 3 млн рублей – в Москве зачастую стоимость скромной студии в спальном районе больше этой суммы. При этом за 3 млн рублей приобрести 3-хкомнатную квартиру в Ростове-на-Дону не получится – ее стоимость составляет в среднем 3,7 млн рублей.

В Волгограде, втором городе по доступности таунхаусов среди крупнейших городов, такое жилье стоит чуть более 3 млн рублей, что по цене примерно сопоставимо с одной трехкомнатной квартирой. В Казани средняя цена таунхауса составляет 3,4 млн рублей, в то время как стоимость трехкомнатной квартиры оказалась выше и составляет в среднем 5,2 млн рублей.

В список крупнейших городов, где таунхаусы стоят дешевле трехкомнатных квартир, помимо Ростова-на-Дону и Казани вошли также Севастополь, Санкт-Петербург, Уфа и Сочи. Так, в Севастополе на покупку таунхауса (4 млн рублей) потребуется всего две трети от стоимости трехкомнатной квартиры (5,8 млн рублей), а в Санкт-Петербурге, Уфе и Сочи – около 80% от стоимости трехкомнатной квартиры.