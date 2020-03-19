4 основных правила домашнего карантина от Роспотребнадзора

Если вы находились в странах неблагополучных по COVID-19 вместе с друзьями или семьей, можно соблюдать совместный двухнедельный карантин в одном помещении или квартире, сообщают в областном отделении Роспотребнадзора.

Не выходите из дома

Не выходить из дома весь период карантина, даже для того что бы получить посылку, купить продукты или выбросить мусор;

по возможности находится в отдельной комнате;

пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, бельем и полотенцами;

приобретать продукты и необходимые товары домашнего обихода дистанционно онлайн или с помощью волонтеров;

исключить контакты с членами своей семьи или другими лицами;

использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства (маска, спиртовые салфетки).

Оставайтесь дома не менее 14 дней

Две недели карантина по продолжительности соответствуют инкубационному периоду коронавирусной инфекции – времени, когда болезнь может проявить первые симптомы. Карантин на дому завершается после 14 дней изоляции, если отсутствуют признаки заболевания, а также на основании отрицательного результата лабораторных исследований материала, взятого на 10 день карантина.

Дезинфицируйте и проветривайте помещение

Мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными антисептиками - перед приемом пищи, перед контактом со слизистыми оболочками глаз, рта, носа, после посещения туалета. Регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку с применением средств бытовой химии с моющим или моюще-дезинфицирующим эффектом.

Наблюдайте за своим состоянием в карантине

Для контроля за нахождением на карантине могут использоваться электронные и технические средства контроля. За всеми, кто находится на карантине, ведут медицинское наблюдение на дому и обязательно ежедневно измеряют температуру. На 10 сутки карантина, врачи производят отбор материала для исследования на COVID-19 (мазок из носа или ротоглотки).