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4 основных правила домашнего карантина от Роспотребнадзора

19 марта 2020

Если вы находились в странах неблагополучных по COVID-19 вместе с друзьями или семьей, можно соблюдать совместный двухнедельный карантин в одном помещении или квартире, сообщают в областном отделении Роспотребнадзора.

Не выходите из дома

  • Не выходить из дома весь период карантина, даже для того что бы получить посылку, купить продукты или выбросить мусор;
  • по возможности находится в отдельной комнате;
  • пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, бельем и полотенцами;
  • приобретать продукты и необходимые товары домашнего обихода дистанционно онлайн или с помощью волонтеров;
  • исключить контакты с членами своей семьи или другими лицами;
  • использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства (маска, спиртовые салфетки).

Оставайтесь дома не менее 14 дней

Две недели карантина по продолжительности соответствуют инкубационному периоду коронавирусной инфекции – времени, когда болезнь может проявить первые симптомы. Карантин на дому завершается после 14 дней изоляции, если отсутствуют признаки заболевания, а также на основании отрицательного результата лабораторных исследований материала, взятого на 10 день карантина.

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Дезинфицируйте и проветривайте помещение

Мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными антисептиками - перед приемом пищи, перед контактом со слизистыми оболочками глаз, рта, носа, после посещения туалета. Регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку с применением средств бытовой химии с моющим или моюще-дезинфицирующим эффектом.

Наблюдайте за своим состоянием в карантине

Для контроля за нахождением на карантине могут использоваться электронные и технические средства контроля. За всеми, кто находится на карантине, ведут медицинское наблюдение на дому и обязательно ежедневно измеряют температуру. На 10 сутки карантина, врачи производят отбор материала для исследования на COVID-19 (мазок из носа или ротоглотки).

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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