Стоит ли покупать новостройки в кризис-2020? Или подождать?

Стоит ли ждать падения цен на новостройки, как произошло это в кризисном 2014 году? Купить квартиру сегодня или отложить до лучших времен? Эксперты строительной отрасли объясняют, в чем принципиальное отличие 2014 и 2020 года.

Аналогия с 2014 не уместна

После обрушения цен на нефть 10 марта 2020 года и последующего резкого роста курса доллара некоторые аналитики начали прогнозировать падение цен на новостройки, проводя аналогию с обрушением цен на нефть в 2014 году. Такая аналогия абсолютно неуместна и даже некомпетентна считает руководитель аппарата Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА) Кирилл Холопик.

Эксперт отмечает, что достаточно длительный период 2014 - 2018 гг. было значительное перепроизводство новостроек. На рынок выводилось намного больше квартир, чем продавалось. Это перепроизводство стало причиной банкротства более 600 застройщиков, остановки строительства почти 200 тысяч квартир, а также многочисленных случаев срыва запланированного срока ввода домов.

Строительная отрасль довольна инертна. Процесс с момента получения земельного участка и разработки документации до ввода объекта в эксплуатацию занимает довольно длительный период, как правило, не менее двух лет. Поэтому застройщики, в стремлении вернуть вложенные деньги, продолжали в большом количестве выводить на рынок новые проекты, несмотря на падение продаж.

В итоге падение цен на нефть в 2014 году взорвало пузырь перепроизводства новостроек, который сформировался из-за одновременного наращивания объемов и падения продаж. В результате произошло падение цен на новостройки, массовые остановки строительства, банкротство застройщиков.

Квадратные метров вводится всё меньше – цены растут всё больше

В 2019 году рост цен на новостройки ускорился. Причиной стало недопроизводство. В прошлом году впервые за последние годы на рынок было выведено квартир в два раза меньше, чем продано. По мониторингу НОЗА в целом по России ассортимент предложений квартир за 2019 год сократился на 14,5%, что привело к росту цен в среднем на 12%.

Приоритетной задачей для застройщиков стал переход на новую модель финансирования жилищного строительства, при которой невозможно появление обманутых дольщиков. Эта задача была выполнена. С 1 июля 2019 года отрасль перешла на проектное финансирование. Теперь банки тщательно проверяют застройщиков и проекты. В случае, если обнаруживают риски, то притормаживают кредитование строительства новых объектов. Получается, что в ближайшее время однозначно сохранится недопроизводство новостроек, а цены за квадратный метр продолжат расти.

Вторая волна роста не за горами

По словам Андрея Соболева, генерального директора АО «ДСК» – одного из ведущих воронежских застройщиков, повышение цен на новостройки также будет связано с ростом себестоимости строительства. «Некоторые эксперты рынка высказывают мнение, что в рамках программы импортозамещения российские застройщики перешли на строительные материалы отечественного производства, поэтому мало зависят от курса валют. Это суждение ошибочное, – считает топ-менеджер ДСК. – Даже если промышленное предприятие находится и работает на территории России, то там, как правило установлены производственные технологические линии зарубежного производства. Соответственно запчасти для оборудования и расходные материалы приобретаются за границей. Кроме того, основные комплектующие для сложных инженерных объектов (котельные, насосные и водоподъемные станции, слаботочные системы, системы пожаротушения и дымоудаления, лифты и т.д.) также производятся нашими иностранными коллегами.

Комментируя ситуацию на рынке Андрей Соболев прогнозирует вторую волну роста цен на новостройки. Она будет обусловлена опосредованным повышением цен на металл, цемент и другие строительные материалы, которые вынужденно подорожают из-за роста стоимости транспортных и логистических расходов.

При этом ипотека может также подорожать. То есть завтра покупка новостройки станет однозначно дороже, чем сегодня.