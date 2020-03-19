Панические покупки валюты угасли, но риски остаются

На старте сессии в четверг пара USD/RUB продемонстрировала резкие разнонаправленные движения, обновив 4-летний максимум, после чего откатилась, но затем возобновила рост. Аналитики БКС Брокер называют две причины такого движения. Во-первых, неконтролируемый обвал рубля предотвратило решение ЦБ РФ приступить к реализации иностранной валюты на внутреннем рынке в связи с ее продажей Банку России из Фонда национального благосостояния для оплаты приобретаемого пакета акций Сбербанка. Во-вторых, острая фаза пессимизма на нефтяном рынке миновала. Тем не менее, аналитики отмечают, что риски остаются.

На открытии рубль совершил сильные разнонаправленные движения, в очередной раз обновив 4-летний минимум к бивалютной корзине. В моменте пара USD/RUB приближалась к уровню 82 руб., пара EUR/RUB достигала отметки 89,6 руб. Однако рубль быстро перешел к росту благодаря улучшению внешнего фона, произошедшему в самом начале российской сессии.

В то же время другие развивающиеся валюты несут ощутимые потери, но после нашего открытия также перешли к коррекционным попыткам. В целом с начала года рубль показал худшую динамику среди 36 ключевых валют по отношению к доллару США.

Учитывая большие потери последних недель и привлекательные цены на многие рисковые активы, аналитики БКС считают, что мы можем увидеть развитие более серьезной восходящей коррекции. Однако на среднесрочном горизонте последствия пандемии и ограничительных мер борьбы с ней способны нанести значительный ущерб корпорациям и экономике в целом. Это может запустить цепочку неплатежей и ликвидации бизнесов, что вызовет на рынках еще одну волну распродаж.

Одним из факторов, предотвративших неконтролируемый обвал рубля, выступило решение ЦБ РФ приступить к реализации иностранной валюты на внутреннем рынке в связи с ее продажей Банку России из Фонда национального благосостояния для оплаты приобретаемого пакета акций Сбербанка.

Вероятно, до конца недели рубль попытается развить более устойчивую восходящую коррекцию. Однако без существенного улучшения ситуации на внешних рынках, и, прежде всего, нефтяном, российская валюта вскоре возобновит снижение.

Нефть пытается скорректировать большие потери

Вчера на рынке нефти наблюдалась настоящая паника: котировки WTI приближались к уровню $20 впервые с 2002 г., Brent достигала отметки $24,5 впервые с 2003 г. Однако уже к закрытию нефтяные цены существенно сократили потери. Сегодня в начале дня произошла еще одна волна снижения, но утром нефть вернулась к росту. К текущему моменту котировки откатились, сейчас Brent теряет 1,4% немного выше уровня $26.

Похоже, острая фаза пессимизма на нефтяном рынке миновала, но говорить о развороте цен вверх пока очень рано. Угрозы ослабления спроса из-за экономического ущерба от пандемии и наращивания предложения из-за развала сделки ОПЕК+ остаются актуальными. До появления явных признаков улучшения соответствующих проблем нефтяные цены останутся под давлением, а потенциал их восстановления будет ограничен $30–35 по марке Brent.

Техническая картина

Пара USD/RUB пробила область сопротивления 76,3–77,58 и продолжила расти, немного не дотянув до следующего технического препятствия 82,3 руб. Пока вероятность продолжения восходящего движения остается высокой.