Банк «Союз» в очередной раз вошел в рейтинг 100 надежных банков журнала Forbes

Банк «Союз» улучшил свою позицию в ежегодном рейтинге самых надежных банков России журнала Forbes и занял 56-е место.

Журнал Forbes опубликовал очередной рейтинг надежности российских банков. Банк «Союз» занял в нем достойное 56-е место. Рейтинг надежности банков журнала Forbes формируется с 2006 года. Его составители анализируют важнейшие финансовые показатели 100 крупнейших российских банков, определяя лучших по нескольким критериям. Составляя рейтинг, журнал опирается на данные крупнейших международных и российских рейтинговых агентств. На первом этапе выбрали банки исходя из следующих параметров: наличие рейтинга, активы более 30 млрд рублей, а при наличии нескольких рейтингов учитывали общее число наивысших. В каждой из пяти групп надежности банки занимают места в соответствии с рейтингами и размером активов.

В условиях непростой экономической ситуации, сложившейся в 2019 году, банк «Союз» подтвердил свою финансовую устойчивость и надежность. Летом 2019 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности банку «Союз» до уровня ruBBB-. Прогноз по рейтингу - «Стабильный». Ранее действовал рейтинг ruBB+ со стабильным прогнозом. Как говорится в сообщении RAEX, повышение рейтинга обусловлено улучшением оценок специализации, конкурентных позиций и качества активов, а также выходом банка в устойчиво положительный финансовый результат.

В июле 2019 года рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный кредитный рейтинг банка «Союз» до уровня «В+» и подтвердило краткосрочный кредитный рейтинг на уровне «B». Прогноз по рейтингам - «Стабильный». Среди основных положительных факторов, влияющих на рейтинг, S&P отметило улучшение показателей качества активов банка «Союз», повышение диверсификации кредитного портфеля.

В августе 2019 годя рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг банка «Союз» до уровня ВВB-(RU) и изменило прогноз по рейтингу на «Стабильный». Как следует из заключения АКРА, повышение кредитного рейтинга обусловлено улучшением оценки достаточности капитала. К одному из ключевых факторов, оказавшим положительное влияние на рейтинговую оценку, было отнесено выполнение с запасом нормативов достаточности капитала по регулятивным стандартам (на 01.07.2019 г. норматив Н1.2 составил 9,8%, Н1.0 — 11,9% при минимально рекомендуемых уровнях 8,125% и 10,125% (с учетом буфера консервации)).