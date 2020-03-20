Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 2019 год по МСФО

АО «Россельхозбанк» опубликовало консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2019 год.



«Второй год подряд РСХБ показывает чистую прибыль по итогам года. За 2019 год этот показатель составил 4,0 млрд рублей, увеличившись в 2,6 раза по сравнению с показателями 2018 года. Я хочу подчеркнуть, что это последовательные и эффективные действия команды Банка в течение практически 10 лет. В течение всех этих лет мы одновременно решали несколько задач: расчищали портфель, развивали АПК и сформировали крепкую, технологически развитую розницу. Все это требовало инвестиций. На текущий момент мы добились прибыли. Рынок это видит. Мы видим подтверждение качества своей работы в отчетах рейтинговых агентств Fitch, АКРА, Moody’s», - отметил Первый заместитель Председателя Правления Банка Кирилл Лёвин.



В 2019 году Группа достигла значительных результатов во всех направлениях своей деятельности, продемонстрировав как рост кредитного портфеля с продолжающимся повышением его качества, так и расширение своей ресурсной базы за счет средств ключевых клиентских сегментов – компаний и физических лиц. При этом были успешно реализованы задачи по увеличению капитала и росту чистой прибыли Группы.



Кредитный портфель Группы (до вычета резервов) за отчетный период увеличился на 7,9% (+180,8 млрд рублей) и составил 2,471 трлн рублей. Кредитный портфель юридических лиц (включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток) вырос относительно конца 2018 года на 7,7% (+142 млрд рублей) и составил 1,998 трлн рублей. Ссудная задолженность физических лиц увеличилась за 2019 год на 8,9% (+38,8 млрд рублей) до 473 млрд рублей.



По состоянию на 31 декабря 2019 года активы Группы составили 3,216 трлн рублей, прирост за год составил 3,2% (+101 млрд рублей).



Расширение клиентской базы и увеличение объемов фондирования Группы в 2019 году обеспечивалось благодаря активному развитию клиентских сервисов, в том числе в области интернет и мобильного банкинга, модернизации действующих и внедрению новых депозитных, карточных и транзакционных продуктов. Предложение Группой своим клиентам современных конкурентных высокотехнологичных продуктов способствовало увеличению объемов транзакций, совершаемых через дистанционные каналы, и росту остатков на текущих и расчетных счетах.



За 2019 год депозиты и остатки на счетах клиентов выросли на 65,1 млрд рублей (+2,7%) и составили 2,486 трлн рублей. За отчетный период средства юридических лиц без учета государственных организаций увеличились на 15% (+118,9 млрд рублей) и составили 911,5 млрд рублей. В рамках обеспечения сбалансированной диверсифицированной ресурсной базы Группы привлечение от государственных организаций было существенно сокращено и составило 383,1 млрд рублей. При этом депозиты и остатки на счетах физических лиц выросли по сравнению с концом 2018 года на 156,6 млрд рублей (+15,1%) до 1,191 трлн рублей. Остатки на текущих и расчетных счетах клиентов Группы увеличились за отчетный период на 21% до 342 млрд рублей.



В течение отчетного года Группой поддерживалась оптимальная структура обязательств и комфортная позиция по ликвидности. Доля клиентских средств в общем объеме привлеченных ресурсов за отчетный год составила 82,4%. Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) на 31 декабря 2019 года составило 99,4%.



В 2019 году Группа обеспечивала высокую операционную эффективность, продемонстрировав существенный рост чистой прибыли.



Чистый процентный и комиссионный доход увеличился за 2019 год на 10,1% до 97,9 млрд рублей по сравнению с 88,9 млрд рублей за 2018 год. Чистая процентная маржа сохранилась на уровне прошлого года.



Чистая прибыль Группы по итогам 2019 года увеличилась в 2,6 раза по сравнению с 2018 годом и превысила 4,0 млрд рублей. Значительное улучшение финансового результата Группы обусловлено последовательным повышением качества активов, а также ростом операционных доходов.



Плановые мероприятия по укреплению капитала Группы в 2019 году были реализованы в полном объеме. Наряду с успешным размещением Группой бессрочных субординированных облигаций на внутреннем рынке в объеме эквивалентном 10,5 млрд рублей, акционерный капитал был увеличен на 29,6 млрд рублей. Собственный капитал Группы (по балансу) на 31 декабря 2019 года составил 199,3 млрд рублей против 151,7 млрд рублей на конец 2018 года, увеличившись на 31,3%.



В течение 2019 года показатель достаточности капитала Н1.0 поддерживался на комфортном уровне и составил 15,1% на 01.01.2020.



«Агропромышленный комплекс показал в 2019 году отличные результаты и укрепил свои позиции в качестве одного из локомотивов реальной экономики. Растет объем экспорта и уровень самообеспеченности продовольствием, повышается рентабельность агробизнеса. Современные агрокластеры все больше напоминают технологические компании, а продукция наших аграриев становится конкурентоспособной на мировых рынках. В этих показателях есть заслуга Россельхозбанка», - подчеркнул Кирилл Лёвин.