Эксперты видят в развитие несырьевого сектора единственное лекарство от зависимости рубля от нефти

Об этом РИА Новости заявил вице-президент международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Ильгиз Баймуратов.

После распада сделки ОПЕК+ и пандемию, ослабляется с 9 марта. В свзяи с этим Минфин начал закупать валюту на излишки нефтегазовых доходов для последующего резервирования денег в Фонде национального благосостояния, тем самым не давая рублю излишне укрепляться, - объясняет Баймуратов.

По его мнению, бюджетное правило, безусловно, является важным стабилизирующим фактором для российской экономики. Без него падение курса могло быть более существенным.

Вместе с тем приходится констатировать, что хотя Россия несколько укрепила иммунитет, но не излечилась от голландской болезни. Курс национальной валюты все еще зависим от нефти, пусть и не так сильно как 5 лет назад. Текущая ситуация низких цен на "черное золото" может затянуться и стать для нас новой реальностью, - полагает Баймуратов.

В этом случае у России появятся дополнительные стимулы для диверсификации и развития несырьевых отраслей с большей долей добавленной стоимости. Пусть она и не принесет столько, сколько принесло черное золото, но только эта мера поможет экономике окрепнуть, - заключил он.