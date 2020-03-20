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Эксперты видят в развитие несырьевого сектора единственное лекарство от зависимости рубля от нефти

20 марта 2020

Об этом РИА Новости заявил вице-президент международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Ильгиз Баймуратов.

После распада сделки ОПЕК+ и пандемию, ослабляется с 9 марта. В свзяи с этим Минфин начал закупать валюту на излишки нефтегазовых доходов для последующего резервирования денег в Фонде национального благосостояния, тем самым не давая рублю излишне укрепляться, - объясняет Баймуратов.

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По его мнению, бюджетное правило, безусловно, является важным стабилизирующим фактором для российской экономики. Без него падение курса могло быть более существенным.

Вместе с тем приходится констатировать, что хотя Россия несколько укрепила иммунитет, но не излечилась от голландской болезни. Курс национальной валюты все еще зависим от нефти, пусть и не так сильно как 5 лет назад. Текущая ситуация низких цен на "черное золото" может затянуться и стать для нас новой реальностью, - полагает Баймуратов.

В этом случае у России появятся дополнительные стимулы для диверсификации и развития несырьевых отраслей с большей долей добавленной стоимости. Пусть она и не принесет столько, сколько принесло черное золото, но только эта мера поможет экономике окрепнуть, - заключил он.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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