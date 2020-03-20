Иркутским школам рекомендуют после каникул перейти на дистанционное обучение

Министерство образования Иркутской области рекомендует образовательным учреждениям после весенних каникул перейти на дистанционное обучение до 12 апреля 2020 года.

- С 21 марта в образовательных учреждениях региона начинаются каникулы, которые продлятся неделю. Для предотвращения распространения вирусных инфекций образовательным организациям рекомендовано после каникул перейти на дистанционное обучение. Окончательное решение принимают руководители на местах, - отметила исполняющая обязанности министра образования Приангарья Елена Апанович.

На базе подведомственного Министерству просвещения Центра реализации государственной образовательной политики и информационных технологий будет запущена горячая линия поддержки по вопросам организации дистанционного обучения для учителей, директоров школ и родителей - 8-800-200-91-85. Также консультацию можно получить в Институте развития образования Иркутской области по телефону 8 3952 500 904.