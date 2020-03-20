Пожарные проводят учения в Листвянке

Подобные проверки готовности к пожароопасному периоду на днях состоялись близ посёлков Большая Речка и Порт Байкал, сообщают в пресс-службе.

Организаторы – специалисты ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», оценивали уровень готовности участников учений к возможным реальным событиям, а так же сработанность команд и их взаимодействие друг с другом: от этого напрямую зависит эффективность предпринимаемых усилий.

На каждой территории, существуют свои особенности и нюансы. В случае с «пожаром» на границе земель Прибайкальского национального парка посёлка Листвянка, он заключается в отсутствии преград для огня из тайги: периметр населённого пункта практически лишён полноценных противопожарных барьеров - минерализованных полос и противопожарных разрывов. По словам представителей поселковой администрации, это старая и не решаемая проблема.

В посёлке очень сложный горный рельеф местности, поэтому всё, что мы можем сделать – это расчистить существующие противопожарные разрывы, а в местах где их нет - произвести расчистку противопожарных полос от сухой травы, опада, сухих ветвей, порубочных остатков и других легкогоримых материалов. Каждая полоса непрерывна на протяжении всего периметра, её ширина должна быть не менее 10 метров до кромки леса. Этой работой занимаются исключительно муниципалитет. Волонтёров мы не привлекаем, так как не можем рисковать их здоровьем и безопасностью».