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«Фабрику Мороженого СМК» запустили в Усолье-Сибирском

20 марта 2020

Фабрика мороженого, запуск которой состоялся сегодня в городе Усолье-Сибирское, стала вторым производителем этого десерта в регионе. С производством ознакомился временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Глава региона подчеркнул, что предприятие является одним из 14 резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Усолье-Сибирское» и восьмым резидентом ТОСЭР, который начал выпуск продукции. Производственный цех фабрики создан в рамках реализации инвестиционного проекта. Объём капитальных вложений составил 270,9 млн рублей. 

– На подготовительные работы и строительство фабрики ушло 1,5 года. В результате мы видим, что построено современное здание. Установленное оборудование соответствует высоким требованиям по пищевой безопасности, минимизации аварийных ситуаций и отвечает современным требованиям к качеству продукта. Это серьёзный вклад в развитие экономики моногорода. Запуск цеха позволил трудоустроить 24 человека, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Как сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков, производство мороженого на новой фабрике позволит дополнительно перерабатывать шесть тысяч тонн молока в год, а развитие направления переработки имеет важное значение для региона.

Генеральный директор ООО «Фабрика Мороженого СМК» Степан Франтенко рассказал, что производственная мощность предприятия – до 20 тонн продукции в сутки. Для её изготовления будет использоваться натуральное молочное сырьё от местного производителя – сельскохозяйственного предприятия «Белореченское». Упаковка также закупается у российских производителей. Кроме того, на предприятии действует собственная лаборатория качества, в которой непрерывно, с применением современных методов исследования и оборудования, контролируется весь процесс производства: от поступления сырья до выпуска готовой продукции. Работа на предприятии будет организована в три смены. Разработанная в настоящее время линейка мороженого включает себя 54 вида продукта.

Предприятие проработало и вопрос сбыта готовой продукции. Реализация мороженого будет осуществляться через фирменные магазины и через торговые точки других производителей региона. Подписаны договоры с пятью дистрибьюторами. Предприятие также ведёт переговоры с торговыми сетями, работающими на территории Иркутской области, Республики Бурятия. Обсуждаются поставки продукции в Монголию.

СПРАВКА:

Основной задачей ТОСЭР является формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест. Особый правовой режим ведения бизнеса предусматривает предоставление налоговых льгот юридическим лицам. Так, резиденты ТОСЭР могут воспользоваться рядом преференций, в том числе нулевыми ставками по налогу на прибыль, подлежащими зачислению в федеральный и областной бюджет в течение первых пяти лет, по налогу на имущество в отношении приобретенного или вновь созданного имущества в течение первых пяти лет, по земельному налогу в течение пяти лет, а также сокращенным размером страховых взносов с 30,2 % до 7,6% на 10 лет (для резидентов, получивших статус в течение первых трех лет со дня создания ТОСЭР).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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