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На КБЖД выжигают защитные противопожарные полосы

23 марта 2020

В связи с участившимися фактами обращений граждан, обеспокоенных дымом в районе КБЖД, в  ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» сообщили, что таким образом создают противопожарные защитные полосы огневым способом (выжигание сухой травянистой растительности) в районе Кругобайкальской железной дороги, в п. Култук.

Дирекция ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» доводит информацию до граждан, с целью предотвращения перехода лесных, степных пожаров на населенные пункты, жилые постройки, объекты КБЖД, объекты экономики в пожароопасный сезон 2020 года на землях Кругобайкальской железной дороги - (КБЖД), землях администраций  и Прибайкальского национального парка, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в период с 15.03 и до начала пожароопасного сезона до (10.04.2020) осуществляет устройство противопожарных защитных полос огневым способом. Все виды работ согласованы и проводятся под контролем опытных специалистов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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