Правительство выделило 23 млн рублей на фармпромышленность

Предприятия планируют поддерживать и дальше, заявил Михаил Мишустин.

"На поддержку медицинской и фармацевтической промышленности мы направили более 23 миллиардов рублей буквально за эти два дня", - передают цитату премьера РИА Новости.

По словам премьера, средства пойдут на закупку необходимого оборудования - тепловизоров, бесконтактных термометров, установок для обеззараживания воздуха и др. Речь в том числе идет о тех медицинских изделиях и оборудовании, которые сейчас пользуются повышенным спросом.



