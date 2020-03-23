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Правительство выделило 23 млн рублей на фармпромышленность

23 марта 2020

Предприятия планируют поддерживать и дальше, заявил Михаил Мишустин. 

"На поддержку медицинской и фармацевтической промышленности мы направили более 23 миллиардов рублей буквально за эти два дня", - передают цитату премьера РИА Новости.  

По словам премьера, средства пойдут на закупку необходимого оборудования - тепловизоров, бесконтактных термометров, установок для обеззараживания воздуха и др. Речь в том числе идет о тех медицинских изделиях и оборудовании, которые сейчас пользуются повышенным спросом.


 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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