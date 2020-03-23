В Минтруде Иркутской области появится горячая линия для инвалидов и несовершеннолетних

Министерство труда и занятости Иркутской области 30 марта 2020 года проводит горячую линию по вопросам квотирования рабочих мест для инвалидов и несовершеннолетних граждан, сообщают в областной администрации.

Специалисты министерства ответят на вопросы о законодательстве в этой сфере, нарушениях работодателями прав инвалидов и несовершеннолетних в части необоснованного отказа в приеме на работу.

В органы занятости населения заявлено более 1,3 тыс. вакансий для трудоустройства инвалидов в счет квот.

Для повышения эффективности механизма квотирования рабочих мест для инвалидов в действующий закон были внесены изменения, в соответствии с которыми работодатели, в случае отсутствия у них возможности выполнения квоты, вправе арендовать квотируемые рабочие места у другого работодателя. Альтернативные механизмы позволяют выбрать наиболее благоприятный для ведения бизнеса способ выполнения квоты.

С 2014 года в Иркутской области реализуется Закон о квотировании рабочих мест для несовершеннолетних граждан, в рамках которого работодатели должны выделить в счет квот 1,1 тыс. рабочих мест для трудоустройства подростков в возрасте от 16 до 18 лет. На сегодняшний день на квотируемые рабочие места трудоустроено 347 несовершеннолетних.

Задать вопросы специалистам министерства можно будет с 08.00 – 20.00 часов по телефону горячей линии: 8 (3952) 34-37-28.