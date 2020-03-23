Губернаторские премии в размере 150-250 тыс. рублей получат призёры III зимних юношеских Олимпийских игр

Спортсмены Приангарья, успешно выступившие на III зимних юношеских Олимпийских играх 2020 года в Лозанне (Швейцария), и их тренеры получат премии Губернатора Иркутской области. Указ об этом подписал глава региона Игорь Кобзев.

Премии выплачиваются единовременно каждому спортсмену и его тренеру. Размеры премий составляют: победителю и тренеру победителя – по 250 тыс. рублей, серебряному призёру и его тренеру – по 200 тыс. рублей, бронзовому призёру и его тренеру – по 150 тыс. рублей. Согласно положению, премия выплачивается спортсмену за каждое призовое место. Тренеру, чей воспитанник занимает призовое место, премия выплачивается за каждую медаль в дисциплине.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области напоминает, на соревнованиях по санному спорту в рамках III зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года Диана Логинова завоевала бронзовую медаль в дисциплине «одноместные сани». Михаил Карнаухов и Юрий Чирва стали третьими среди двухместных экипажей. Дарья Логинова, Юрий Чирва, Михаил Карнаухов вместе со спортсменом из Московской области также выиграли командную эстафету. Спортсмены тренируются в областной спортивной школе олимпийского резерва Александра Зубкова в Братске у Дмитрия Смирнова.

На соревнованиях по кёрлингу иркутские спортсмены Валерия Денисенко, Михаил Власенко, Алина Фахуртдинова и Николай Лысаков заняли третье место среди смешанных команд. Также на Играх Николай Лысаков со спортсменкой из Франции выиграл серебро на соревнованиях среди интернациональных смешанных пар. Ребята занимаются в областной спортивной школе олимпийского резерва «Россия» под руководством Анны Трухиной.