АУ «Лесхоз Иркутской области» предлагают выдать 267 млн рублей для выхода из кризиса

Размер кредиторской задолженности АУ «Лесхоз Иркутской области» по состоянию на 20 марта составляет 553,92 млн рублей. Такие данные привел и.о. заместителя Председателя Правительства области Теймур Магомедов на оперативном совещании под председательством главы региона Игоря Кобзев, где были представлены предложения по выходу АУ «Лесхоз Иркутской области» из кризиса.

– По поручению врио Губернатора была создана рабочая группа, в настоящее время прокуратура проверяет финансово-хозяйственную деятельность Лесхоза Иркутской области. Решаются вопросы с контрагентами, - пояснил Теймур Магомедов.

Проводятся мероприятия по оптимизации расходов и повышению доходов учреждения, ревизия его имущества.

По словам и.о. заместителя Председателя Правительства Иркутской области, для выхода из кризиса предлагается выделить учреждению дополнительные бюджетные ассигнования, направить ему средства, которые будут поступать от платы по договорам купли-продажи лесных насаждений субъектам малого и среднего предпринимательства. Ближайшие аукционы назначены на 26 марта и 14 апреля. В областной бюджет предполагается получить 267 млн рублей.

– Основной вектор выхода из кризиса – переформатирование работы, – отметил Теймур Магомедов.

Основными источниками доходов Лесхоза должны стать услуги по выполнению лесохозяйственных работ для арендаторов, увеличение численности лесопитомников с закрытой и открытой корневой системой и реализация посадочного материала. Приносить доходы могут и работы по компенсационному лесовосстановлению, проведению санитарно-оздоровительных мероприятий, заготовка древесины, производство пиломатериалов, прокладка геологических профилей, просек, противопожарных разрывов. Среди других способов заработка для Лесхоза были названы сбор дикоросов, создание собственных подсобных хозяйств, заготовка и реализация дров, сена, изготовление столярных изделий.

Исполняющий обязанности заместителя Губернатора области, руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Александр Прокопьев также предложил рассмотреть возможность запуска на территории Баяндаевского, Боханского, Усть-Удинского и Заларинского района пилотного проекта. Он предполагает очистку лесных участков от порубочных остатков силами общественных организаций, индивидуальных предпринимателей, крестьянско-фермерских хозяйств под контролем Лесхоза. Кроме того, предложено заготавливать и реализовывать древесину силами Лесхоза для нужд сельхозпроизводителей региона.

Врио Губернатора Игорь Кобзев поручил министерству лесного комплекса Иркутской области проработать этот вопрос. Все предложения, озвученные на совещании, должны быть оформлены до 30 марта.