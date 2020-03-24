Студенты Иркутской области воспользовались образовательным кредитом Сбербанка

Байкальский банк Сбербанка подвел промежуточные итоги по выдаче образовательных кредитов после возобновления программы образовательного кредитования с государственной поддержкой, запущенной совместно с Министерством науки и высшего образования РФ.

Среди 4-х регионов, на территории которых работает Байкальский банк, «пальму первенства» по числу выдачи образовательных кредитов держит Иркутская область, на нее приходится более половины всех выдач (60,7%). Далее следуют Бурятия (22,2%), Якутия (12,4%) и Забайкальский край (4,6%). Образовательный кредит наиболее востребованным оказался у девушек, им воспользовались 202 представительницы прекрасного пола из 323 человек, получивших одобрение по заявкам.

Средняя сумма займа в регионах разнится.Так, более всего на свое образование готовы потратить иркутские студенты. Средний размер образовательного кредита, выданного в Иркутской области, составил 140 тыс. руб., около 97 тыс. руб – в Якутии, 95 тыс. руб.- в Бурятии и 75 тыс. руб.- в Забайкальском крае. Средняя сумма образовательного кредита, выданного на территории Байкальского банка, на данное время составляет 102 тыс. руб.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк :

«Выдачу образовательных кредитов Сбербанк возобновил с августа прошлого года и это предложение сразу вызвало интерес у студентов. На территории Байкальского банка мы видим, что этот продукт популярен у молодежи. И мы рады, что с помощью Сбербанка есть возможность получать образование и профессию своей мечты. Банк предлагает удобный для студентов механизм погашения кредита. Формат «учишься сейчас, кредит гасишь по окончании учебы» - это именно то, что дает шанс студентам учиться там, где они запланировали».

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, наиболее востребованными образовательные кредиты Сбербанка стали среди студентов московских вузов – на них пришлась треть всех выдач по России. Самыми популярными среди них стали: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Российский университет дружбы народов, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова.

В ТОП-3 направлений, на которые студенты предпочитали брать образовательные кредиты попали: юриспруденция (8,71%), экономика (6,28%) и лечебное дело (4,81%). При этом самая большая сумма выдачи была зафиксирована на направлении «Аэронавигация» в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации, которая составила более 1,2 млн рублей. Средняя сумма образовательного кредита (по России) составляет 106 тыс. рублей

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и Сберегать»:

«За прошедший год количество вузов-участников программы увеличилось с 150 до 424 – это значит, что образовательную программу поддержали приблизительно две трети государственных ВУЗов страны. За это время Сбербанк помог поступить в высшее учебное заведение 4 365 молодым людям. Мы очень рассчитываем, что при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ мы сможем сделать образование в нашей стране более доступным».

Студенты вузов, имеющих лицензию, получили возможность оформить в Сбербанке кредит на образование без залога и поручителей по льготной процентной ставке, на текущий момент 8.6%. Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения и еще три месяца, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту в размере 40% в первый год, 60% во второй и в полном объеме с третьего года. Максимальный срок по кредиту составляет срок обучения и дополнительно 10 лет, при этом заемщик при желании может погасить кредит досрочно.

Оформить образовательный кредит можно в отделениях Сбербанка, предоставив паспорт, договор с учебным заведением о платном образовании и счет на оплату обучения. Несовершеннолетним студентам потребуется также согласие законных представителей на заключение кредитного договора, свидетельство о рождении и паспорта его родителей или опекунов.