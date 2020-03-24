Двойной удар по рублю

В понедельник рынки рисковых активов испытали двойной удар, отмечают аналитики БКС Брокер в своем обзоре. С одной стороны, глава ФРС Сент-Луиса Буллард предрек падение макроэкономических показателей США на 30–50%. В свою очередь американские законодатели от демократического меньшинства не поддержали инициативы Белого дома, заблокировав выделение помощи частному и корпоративному сектору экономики. Аналитики в этом видят наличие политической составляющей противоборства двух партий США. Что касается российского рубля, он курсирует на минимумах последних 4 лет, тем не менее в ближайшие недели аналитики ожидают стабилизации ситуации в рисковых активах, в том числе и начало восстановления рубля:

— Абсолютные и относительные показатели коронавируса бьют рекорды, удлиняя процесс восстановления потребительской и производственной активности по всему миру. Прохождение пика инфекции в Китае сталкивается с резким усугублением ситуации в континентальной Европе, где на долю лишь одной Италии приходится порядка 40% смертей в мире.

На рынке энергоносителей — затяжной рост волатильности. Дневная амплитуда цен превышает 20%, что не приводит к балансу интересов покупателей и продавцов товара. Тем не менее предпосылки для возобновления покупательной активности в среднесрочной перспективе остаются.



Цены на нефть от максимумов пятницы в понедельник рухнули на 20% на фоне риска рецессии в экономике США. Торги идут у $26 по Brent с понижением в области 4%. Поддержку медведям оказывают апокалиптические сценарии официальных представителей финансового регулятора США. Ожидания роста безработицы на 30% и падение ВВП страны на 50% не способствуют улучшению рыночного сентимента.

Тем не менее падение нефтяных котировок служит лишь отражением падения спроса и ожиданий переизбытка предложения. По мере снижения инвестиций в новые месторождения баланс спроса и предложения будет восстановлен. В среднесрочной перспективе ожидается восстановление цен выше $40.

Российский рубль в понедельник испытал повышенное давление от факторов внешнего влияния. Падение рынков акций не прекращается на фоне неопределенности времени завершения острой фазы гуманитарно-экономического кризиса. Обвал нефтяных котировок оказывает давление на экспортоориентированную экономику России.

Отечественная валюта курсирует на минимумах последних 4 лет. В качестве сопротивления выделяются минимумы февраля 2016 г. вблизи 81 по доллару США. Тем не менее, судя по расхождению динамик индекса волатильности VIX и американского индекса акций S&P 500, в ближайшие недели ожидаем стабилизации ситуации в рисковых активах, в том числе и начало восстановления рубля.