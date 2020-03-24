Банк «Приморье» напоминает, как защититься от мошенников

Как уберечь собственные средства на счете от злоумышленников и не попасться на уловки интернет и телефонных мошенников? Тем более что злоумышленники пользуются обеспокоенностью, связанной с распространением коронавируса, и изобретают новые способы обмана. Банк «Приморье» напоминает несколько простых правил, которые помогут защитить деньги на карте.

— На волне опасений граждан по поводу коронавируса злоумышленники используют мощные психологические приемы, чтобы обманом заполучить средства с банковских карт пользователей. Например, многие люди получают по электронной почте письма якобы от Всемирной организации здравоохранения, в которых ВОЗ призывает ознакомиться с мерами безопасности против вируса, и указывают ссылку на фишинговый сайт, где нужно ввести персональные данные. Дальше по ним мошенники могут получить доступ к банковским счетам. Еще одна распространившаяся в последние дни рассылка — информация о продаже онлайн по «выгодной» цене медицинских масок, средств санитарной защиты или даже «тестов на коронавирус». После того, как пользователь вводит данные банковской карты, мошенники получают доступ к его деньгам. Конечно, ни о какой покупке нет и речи. Такие рассылки гуляют по электронной почте, SMS и другим мессенджерам. Получив такое сообщение, лучше сразу удалить его и заблокировать отправителя, — комментирует директор Департамента экономической безопасности Банка «Приморье» Виктор Герасименко.

Не стоит забывать и о других рекомендациях по безопасности. Не общайтесь с теми, кто позвонил якобы из службы поддержки банка и попросил продиктовать данные карты, подойти к банкомату и совершить какие-либо действия для «разблокировки» карты. Сбросьте звонок и сами перезвоните в сами банк по номеру, указанному на обратной стороне вашей карты, в мобильном приложении или официальном сайте. Номер Контакт центра Банка «Приморье»: 8 800 200 20 86.

Обращаем внимание: не перезванивайте на номер, с которого вам звонили, набирайте цифры номера телефона банка самостоятельно!

Если вам звонят по телефону (независимо от того, как представились звонящие: служба безопасности Банка, Центральный Банк, государственные органы (налоговая и пр.), страховые агенты; независимо от причины обращения (тестовый перевод, попытка несанкционированного перевода, компенсация от государства, возмещение по МММ и т. д. ), вне зависимости от номера телефона звонящего, в том числе от номеров 8800 или номеров с сайта Банка) и:

Пытаются узнать № карты, срок ее действия и CVV код. Пытаются узнать логин / пароль от интернет-банка или мобильного приложения Пытаются узнать СМС код подтверждения любой операции (регистрация, вход в банк, отправка перевода, оплата). Пытаются убедить о необходимости совершения перевода третьим лицам любым предлогом (тестовый перевод, страховой агент, уполномоченный сотрудник и пр.) через интернет банк, мобильное приложение, SMS или очно через Банк. Пытаются убедить установить на телефон или компьютер «программу удаленной помощи».

Помните, это — МОШЕННИКИ.

Если Вы столкнулись с подобным случаем, прервите разговор. Если вы сообщили какие-либо из запрашиваемых реквизитов, незамедлительно обратитесь в Банк.

Также стоить запомнить, что:

Ни один банк не предлагает отменить перевод, позвонив клиенту по телефону. Однако специалисты банка могут позвонить для подтверждения перевода. Обратите внимание: данные банковской карты спрашивать не будут (ни пароль, ни CVV-код , ни логин) и не потребуют совершить какие-либо активные действия, например, подойти к банкомату или ввести код.

В SMS-сообщениях , поступающих от Банка «Приморье», указывается тип платежной системы карты (Visa, UnionPay, MasterCard, Мир) и две последние цифры вашей карты.

При любых сомнениях и подозрениях, при малейшей попытке собеседника узнать пароли или коды вашей карты немедленно завершите разговор. А затем перезвоните по правильному контактному номеру банка, проверив его на банковском сайте, мобильном приложении или на обороте своей карты.

Если вы потеряли карту, а потом случайно ее нашли, то рекомендуем обязательно ее перевыпустить. Возможно, данные карты уже скопировали мошенники.

Никогда и никому, и ни при каких обстоятельствах не сообщайте коды SMS-подтверждений каких-либо транзакций, приходящие на ваш мобильный телефон.

Для онлайн-покупок заведите виртуальную карту и перевыпускайте ее время от времени. В Банке «Приморье» выпустить ее можно через мобильное приложение или Интернет-банк .

Запишите в контакты номер телефона Контакт-центра Банка «Приморье». В любой непонятной ситуации, связанной с картами, позвоните сами: 8 800 200 20 86. Контакт-центр Банка «Приморье» работает круглосуточно, звонок по России — бесплатный.