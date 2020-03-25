АТБ усиливает команду правления

Азиатско-Тихоокеанский Банк сообщает о назначении четырех новых членов правления, курирующих приоритетные для банка направления.

Заместителями председателя правления назначены Анастасия Буркова и Алексей Гусев. Евгений Гончаренко и Виктор Курнаков вошли в состав правления. Расширенное правление займется реализацией стратегии развития банка, а также будет работать над повышением эффективности АТБ. Решение было принято на заседании Совета Директоров банка, которое состоялось 20 февраля 2020 г. Кандидатуры были согласованы Банком России.

Анастасия Буркова, ранее занимавшая должность полномочного представителя Председателя Правления и руководителя московского филиала АТБ, назначена заместителем Председателя Правления и будет курировать региональную сеть АТБ во всех 19 регионах присутствия, работу с проблемной задолженностью, юридический блок, а также административно-хозяйственную деятельность банка.Алексей Гусев в новой должности заместителя Председателя Правления будет курировать финансовый блок и сохраняет текущую должность финансового директора банка.Членом Правления также становится Евгений Гончаренко, в его зону ответственности входит управление рисками и общее руководство профильной дирекцией.

Виктор Курнаков в ранге члена правления продолжит курировать ключевое для банка направление - розничный бизнес.

По остальным заместителям председателя курируемые направления и функционал не изменились.



«АТБ демонстрирует отличные финансовые показатели. Расширенный состав правления стал абсолютно необходим для сохранения и ускорения дальнейших темпов развития. Нам удалось собрать настоящих профессионалов своего дела, их банковский и управленческий опыт позволят вывести АТБ на новый уровень», - прокомментировал назначения Председатель Правления Азиатско-Тихоокеанского Банка Сергей Аврамов.

Новые члены правления прекрасно знакомы с повесткой АТБ, обладают многолетним опытом работы, как в российских, так и международных банковских структурах, а также в Банке России.