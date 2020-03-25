Ромир зафиксировал рекордное значение недельных расходов в 2020 году

В среднем за неделю типичная семья потратила на повседневные товары 5025 рублей, что на 3,1% больше, чем неделей ранее.

На 12-й неделе объем повседневных расходов типичной российской семьи вопреки традициям вырос и достиг отметки в 5025 рублей. Так, со 16 по 22 марта среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 149 рублей больше, чем неделей ранее.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались выше на 792 рубля или на 18,7%.

Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы 12-й недели оказались выше среднего значения на 598 рублей или 13,5%.

Рост объема недельных расходов до рекордного значения, зафиксированный на 12-й неделе, не является традиционным для данного периода. Это относится как к недельной динамике, так и годовой. Подобный резкий рост объясняется всплеском продуктовых закупок россиян.