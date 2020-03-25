Судебные приставы Иркутска госпитализировали больного туберкулезом должника

20-летний гражданин проживал на одной жилплощади со своими родственниками, тем самым представляя опасность для окружающих, сообщают в пресс-службе ведомства.

В суд обратился прокурор Ленинского района, после чего суд вынес постановление о госпитализации молодого человека в областной противотуберкулезный диспансер.

На основании исполнительного листа судебные приставы возбудили исполнительное производство и незамедлительно выехали по месту регистрации должника. Судебные приставы доставили разносчика инфекции для прохождения курса лечения в противотуберкулезный диспансер.