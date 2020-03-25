Отделение ПФР по Иркутской области рекомендует пользоваться услугами Пенсионного фонда дистанционно

Обратиться за услугами ПФР дистанционно можно через электронные сервисы и по телефону, сообщают в пресс-службе фонда.

Использование личного кабинета позволяет дистанционно обратиться за оформлением большинства выплат, осуществляемых Пенсионным фондом. В личном кабинете доступны сведения о пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже и отчислениях работодателей на пенсию. Возможность подачи заявления на изменение способа доставки пенсии или замену социальной услуги на денежную компенсацию.

Семьи, получившие сертификат на материнский капитал смогут найти информацию о расходовании средств и оставшейся на данный момент сумме. При помощи личного кабинета можно получить необходимые справки, в том числе для дистанционного представления в другие организации.

Реализована возможность онлайн-оформления выплаты по уходу за пенсионером, ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы – представлены заявления как о назначении выплаты и о согласии на осуществление ухода, так и заявление от лица законного представителя – родителя, усыновителя, опекуна или попечителя.

В случае возникновения вопросов, касающихся пенсионного обеспечения и входящих в компетенцию ПФР – например, о назначенной выплате, направить их можно через онлайн-приемную на официальном портале Пенсионного фонда РФ.

Напоминаем, что получить интересующую информацию можно по телефону «горячей линии» Отделения ПФР по Иркутской области – 47-00-00. Кодовое слово позволяет получить информацию о стаже, размере пенсии, дате доставки и т.п. Сервис предварительной записи

На случай, когда возникла необходимость посетить территориальный орган ПФР, лучше воспользоваться сервисом предварительной записи и прийти на прием в назначенное время, без ожидания в очереди. Сервис также позволяет перенести или отменить запись.