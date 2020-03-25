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80% россиян перешли на удаленный формат работы

25 марта 2020

Служба исследований hh.ru выяснила, что 80% россиян по рекомендации своих работодателей перешли на домашний режим работы из-за распространения коронавирусной инфекции.  

Другие 20% опрошенных пока трудятся в привычном формате и ездят на работу. Причем 65% респондентов объясняют решение тем, что характер их работы требует присутствия в офисе или на рабочем месте, на нерабочую атмосферу дома сослались 34%, а 28% соискателей не могут перейти на удаленный формат занятости из-за различных отвлекающих факторов. 

Среди работников «на удаленке» практически равное количество тех, кому в целом стало легче работать из дома (37%) и, напротив, сложнее (39%).

В основном респонденты жалуются на отсутствие дома подходящей мебели для создания полноценного рабочего места (44%), в частности речь идет о комфортном стуле или удобном столе. Еще 31% опрошенных хотели бы иметь более мощные компьютеры или ноутбуки, а 23% - увеличить скорость интернета.

В то же время больше половины соискателей рассказали, что их работодатели отказались компенсировать затраты на обеспечение нужных средств для удаленной работы. Порядка 38% компаний предоставляют сотрудникам необходимую технику (компьютеры, телефоны), а 11% компенсируют расходы на интернет и мобильную связь. 

Если говорить о процессе поиска работы, 55% респондентов отметили, что во время распространения коронавируса стало сложнее искать работу, каждый четвертый не заметил особых изменений. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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