Клиенты Альфа-Банка могут вносить наличные в банкоматах «Открытия» без комиссии

С 25 марта 2020 года клиенты Альфа-Банка могут вносить наличные денежные средства в банкоматной сети банка «Открытие» без комиссии. Функцию приема наличных (cash-in) имеют около 3,5 тыс. устройств банка «Открытие». Общая партнерская сеть банкоматов Альфа-Банка и действующих партнеров в настоящее время включает в себя около 24 тыс. устройств, расположенных в 2,9 тыс. населенных пунктах по всей России. Из них более 13 тыс. устройств работают на внесение наличных денежных средств.

Среди действующих партнеров банкоматной сети — банк «Открытие», Газпромбанк, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Росбанк, Россельхозбанк и Уральский банк реконструкции и развития.

Подробную информацию об объединенной банкоматной сети Альфа-Банка можно получить на сайте банка.