Контакт-центр Альфа-Банка получил «Хрустальную гарнитуру» в шести номинациях

24 марта в онлайн-формате прошла церемония награждения лучших из лучших в индустрии контакт-центров и обслуживания клиентов «Хрустальная гарнитура». Альфа-Банк получил главный приз в номинациях «Лучший большой контактный центр» и «Лучший клиентский опыт в социальных сетях».

Также Альфа-Банк был награжден в номинациях «Лучшая цифровая команда» и «Лучшая программа обучения и развития персонала», а команда поддержка А-Клуба получила статуэтку как «Лучшая небольшая команда по обслуживанию клиентов». Поддержка для юридических лиц отметилась призом за «Лучшего операционного менеджера», которым стала Валерия Свирепова.

«Надежная и профессиональная дистанционная поддержка уже давно не конкурентное преимущество банка, а насущная необходимость. Этот рынок очень быстро развивается, и оставаться на нем лучшими — очень непростая задача. "Хрустальная гарнитура" это прекрасная возможность посоревноваться с коллегами и оценить результат своей стратегии развития. Поэтому главный приз, которого мы добились в этом году, очень для нас важен», — отметила руководитель департамента дистанционной поддержки клиентов Альфа-Банка Ольга Асламова.

«Хрустальная гарнитура» — престижный международный конкурс сильнейших контакт-центров, проводится с 2005 года. В 2019 году Альфа-Банк занял первые места в четырех номинациях. В этом году за награды в 37 номинациях соревновались 310 компаний, включая крупнейшие банки страны, телеком-компании и аутсорсинговые контакт-центры.